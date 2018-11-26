Роскомнадзор возбудил административное дело против Google

Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении в отношении Google в связи с тем, что компания в нужный срок не подключилась к государственной информационной системе с перечнем заблокированных в России ресурсов, сообщили в пресс-службе регулятора.

«В понедельник, 26 ноября 2018 года, управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу возбудило административное дело в отношении компании Google, LLC. <…>26 ноября 2018 года в отношении Google, LLC составлен протокол об административном правонарушении. Рассмотрение дела по существу состоится в декабре 2018 года.», — говорится в сообщении.

В сообщении уточняется, что рассмотрение дела по существу состоится в декабре 2018 года.

Ранее Роскомнадзор направил в Google уведомление о составлении протокола об административном правонарушении, сообщали в пресс-службе регулятора. Претензии регулятора вызвало то, что интернет-компания не подключилась к государственной информационной системе, содержащей перечень заблокированных в России ресурсов. Штраф за данное нарушение составляет от 500 тыс. до 700 тыс. рублей.

«Роскомнадзор принял решение о вызове представителей Google на составление протокола об административном нарушении», —заявлял RNS замглавы ведомства Субботин.

После этого заявления 14 ноября состоялась встреча представителя Google с Роскомонадзором. На встрече регулятор предложил Google вступить в антипиратский меморандум, который был заключен между правообладателями и поисковиками, сообщалось на сайте ведомства.

По итогам встречи замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил RNS, что Google готов исполнять российское законодательство.