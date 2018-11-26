Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении в отношении Google в связи с тем, что компания в нужный срок не подключилась к государственной информационной системе с перечнем заблокированных в России ресурсов, сообщили в пресс-службе регулятора.
«В понедельник, 26 ноября 2018 года, управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу возбудило административное дело в отношении компании Google, LLC. <…>26 ноября 2018 года в отношении Google, LLC составлен протокол об административном правонарушении. Рассмотрение дела по существу состоится в декабре 2018 года.», — говорится в сообщении.
В сообщении уточняется, что рассмотрение дела по существу состоится в декабре 2018 года.
Ранее Роскомнадзор направил в Google уведомление о составлении протокола об административном правонарушении, сообщали в пресс-службе регулятора. Претензии регулятора вызвало то, что интернет-компания не подключилась к государственной информационной системе, содержащей перечень заблокированных в России ресурсов. Штраф за данное нарушение составляет от 500 тыс. до 700 тыс. рублей.
«Роскомнадзор принял решение о вызове представителей Google на составление протокола об административном нарушении», —заявлял RNS замглавы ведомства Субботин.
После этого заявления 14 ноября состоялась встреча представителя Google с Роскомонадзором. На встрече регулятор предложил Google вступить в антипиратский меморандум, который был заключен между правообладателями и поисковиками, сообщалось на сайте ведомства.
По итогам встречи замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил RNS, что Google готов исполнять российское законодательство.
«Коллеги из Google обозначили свою позицию. По их словам, они готовы исполнять российское законодательство. Есть определенные технические нюансы, которые мы должны обсудить с компанией Google. Я думаю, что до 26 ноября мы это сделаем», — сообщал Субботин.