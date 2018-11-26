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Связь-банк завершил процесс присоединения Глобэксбанка 

Ведомости + ещё 5 14 часов назад
Фото: РИА Новости
Связь-банк завершил процесс присоединения Глобэксбанка и стал его правопреемником по всем правам и обязанностям. Об этом говорится в пресс-релизе кредитной организации.
«Филиалы Глобэксбанка вошли в сеть Связь-банка и продолжают работать по тем же адресам. Теперь Связь-банк обслуживает клиентов в 64 городах России», — отмечается в сообщении.
Общее количество филиалов увеличилось почти на 30% до 127 единиц.
Связь-банк будет обслуживать клиентов Глобэксбанка по действующим договорам на прежних условиях. «Объединенный банк предоставляет конкурентные услуги и сервисы за счет синергии, в том числе интеграции бизнеса банков и региональной сети», — приводятся в пресс-релизе слова президента, председателя правления Связь-банка Дениса Ноздрачева.
Решение о слиянии банков было принято 23 апреля наблюдательным советом Внешэкономбанка, который является главным акционером кредитных организаций.
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Денис Ноздрачев , ВЭБ , КБ "Глобэкс" , Компании , Другое
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