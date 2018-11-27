Российских олигархов раскулачат на триллионы

Российские бизнесмены, владельцы металлургических, химических и нефтехимических компаний из «списка [помощника президента Андрея] Белоусова» готовы вложить 7,3 триллиона рублей в финансирование государственных инфраструктурных проектов, пишет РБК.

В частности, «Норильский никель» готов взять на себя 12 проектов общей стоимостью 749,4 миллиарда рублей, «Металлоинвест» — 17 проектов на 541,5 миллиарда, «Полюс» — семь проектов на 507 миллиардов. Таким образом, общая стоимость проектов, которые могут достаться трем крупнейшим инвесторам, составит 1,8 триллиона рублей.

В августе помощник президента Андрей Белоусов предложил ежегодно изымать сверхприбыль металлургических, химических и нефтехимических компаний в размере 500 миллиардов рублей. Идею раскритиковали бизнесмены и чиновники, после чего на встрече с крупнейшими представителями рынка была достигнута договоренность о добровольном выделении денег на финансирование государственных инфраструктурных проектов.