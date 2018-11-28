Правительство ФРГ прокомментировало критику «Северного потока — 2»

Официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт прокомментировал критические заявления, которые были высказаны в адрес проекта газопровода «Северный поток — 2».

Как сообщает ТАСС, Зайберт указал, что немецкое правительство приняло к сведению критику, которая была высказана после инцидента в Керченском проливе, однако Берлин свою позицию менять не намерен.

«Правительство приняло к сведению критику. С точки зрения правительства, это коммерческий проект, который однако имеет политический масштаб», — сказал он.

Вместе с этим Зайберт отметил, что немецкая сторона внимательно наблюдает за отношениями России и Украины.