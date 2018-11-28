Официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт прокомментировал критические заявления, которые были высказаны в адрес проекта газопровода «Северный поток — 2».
Как сообщает ТАСС, Зайберт указал, что немецкое правительство приняло к сведению критику, которая была высказана после инцидента в Керченском проливе, однако Берлин свою позицию менять не намерен.
«Правительство приняло к сведению критику. С точки зрения правительства, это коммерческий проект, который однако имеет политический масштаб», — сказал он.
Вместе с этим Зайберт отметил, что немецкая сторона внимательно наблюдает за отношениями России и Украины.
Ранее немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН оценил слова председателя Верховной рады Андрея Парубия, который предостерёг Европу от участия в строительстве газопровода «Северный поток — 2».