IKEA передумала строить новый магазин в Подмосковье

Шведская компания IKEA отказалась от строительства первого в России отдельно стоящего магазина, который планировалось возвести на участке у Каширском шоссе. Такое решение связано судебных тяжбами бывших владельцев этой земли.

«Мы рассматриваем возможность продажи земельного участка, в том числе готовы вернуть земельный участок продавцу с возвратам уплаченной суммы», — заявили в IKEA.

Спорный участок шведская компания приобрела два года назад у «ТТ девелопмента». Незаконность владения этой землёй «ТТ девелопментом» подтвердил суд по иску акционеров «Совхоза имени Ленина», в том числе и директора совхоза Павла Грудинина.