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05.11

IKEA передумала строить новый магазин в Подмосковье 

News.ru + ещё 7 13 часов назад
Фото: globallookpress.com
Шведская компания IKEA отказалась от строительства первого в России отдельно стоящего магазина, который планировалось возвести на участке у Каширском шоссе. Такое решение связано судебных тяжбами бывших владельцев этой земли.
«Мы рассматриваем возможность продажи земельного участка, в том числе готовы вернуть земельный участок продавцу с возвратам уплаченной суммы», — заявили в IKEA.
Спорный участок шведская компания приобрела два года назад у «ТТ девелопмента». Незаконность владения этой землёй «ТТ девелопментом» подтвердил суд по иску акционеров «Совхоза имени Ленина», в том числе и директора совхоза Павла Грудинина.
Ранее News.ru писал о том, что «Почта России» и сеть товаров для дома IKEA договорились о доставке товаров по РФ.
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