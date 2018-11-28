IKEA передумала строить новый магазин в Подмосковье 

Шведская компания IKEA отказалась от строительства первого в России отдельно стоящего магазина, который планировалось возвести на участке у Каширском шоссе. Такое решение связано судебных тяжбами бывших владельцев этой земли.
«Мы рассматриваем возможность продажи земельного участка, в том числе готовы вернуть земельный участок продавцу с возвратам уплаченной суммы», — заявили в IKEA.
Спорный участок шведская компания приобрела два года назад у «ТТ девелопмента». Незаконность владения этой землёй «ТТ девелопментом» подтвердил суд по иску акционеров «Совхоза имени Ленина», в том числе и директора совхоза Павла Грудинина.
Ранее News.ru писал о том, что «Почта России» и сеть товаров для дома IKEA договорились о доставке товаров по РФ.