«Магнит» расширит в 2019 году сеть розницы в отделениях «Почты России» до 2 тыс. магазинов

"Почта России" и "Магнит" в 2019 году увеличат внедрение розничных магазинов ретейлера в почтовых отделениях до 2 тыс. единиц.

Об этом журналистам сообщил гендиректор почтового оператора Николай Подгузов.

Во время пилотного проекта магазины размещались в 14 отделениях "Почты России".

"Розничный формат "Почты России" за счет знаний и экспертизы такой сети, как "Магнит", может быть более эффективен. Поэтому в предстоящем году мы приняли решение расширить данный формат до как минимум 2 тыс. точек розницы "Магнита" в отделениях "Почты России", — сказал он.

Объем инвестиций в сотрудничество Подгузов не уточнил, однако отметил, что данный вопрос будет проработан в скором времени.

"Дальнейшая перспектива — это максимальное проникновение точек "Магнита" в сеть "Почты России", — подчеркнул Подгузов.

Он сообщил, что в рамках сотрудничества "Магнитом" специально разработан микроформат магазинов, который был бы востребован посетителями почты. По оценке партнеров, количество отделений, в которых могли бы быть открыты точки "Магнита", достигает как минимум 30 тыс., заметил глава "Почты России".

Регионы открытия

Как отмечается в сообщении почтового оператора, точки будут открыты в апреле на территории Южного федерального округа. До этого времени компании синхронизируют бизнес-процессы и IT-системы, добавили в компании.

"Я уверена, что мы будем к этому готовы, потому что сегодня у нас есть подробный график, а также полностью согласованная информационная модель", — заявила генеральный директор "Магнита" Ольга Наумова.

В июне 2018 года "Магнит" и "Почта России" начали продажи в тестовых точках на базе почтовых отделений в Москве, Краснодарском крае и Рязанской области. В тестовых отделениях вся продукция, за исключением почтовых товаров, предоставлена "Магнитом". В ассортименте стационарных точек насчитывается от 200 до 800 наименований товаров в зависимости от площади и месторасположения отделения связи, в автолавке — около 50 позиций.

Развитие сотрудничества

В апреле "Магнит" заявил, что обсуждает с "Почтой России" открытие торговых точек в почтовых отделениях. "Почта России" и ВТБ подписали меморандум о стратегическом партнерстве, который предусматривал разработку нового розничного формата торговых, почтовых, логистических и банковских услуг.

В феврале "Почта России" и "Магнит" также планировали рассмотреть создание совместного сервиса по доставке товаров через курьерскую службу "Почты России". Тогда же Подгузов не исключил возможность создания совместного с "Магнитом" предприятия в сфере логистики.