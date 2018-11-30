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Маск обещал главе NASA не баловаться марихуаной 

Газета.Ru 1 час назад
Глава NASA Джим Брайденстайн имел разговор с миллиардером Илоном Маском и тот обещал ему больше не показываться на публике с марихуаной и не пить алкоголь.
"Это не придает доверия, и руководителям таких компаний надо иметь в виду, чего нельзя делать, если вы возглавляете организацию, которая намерена запускать американских астронавтов", — передает Atlantic слова главы NASA, произнесенные на встрече с журналистами в Вашингтоне.
Ранее СМИ сообщили, что после инцидента с употребением в прямом эфире Маском марихуаны в NASA решили проверить культуру производства на заводах SpaceX, производящих ракетную технику.
"У нас было несколько разговоров, Могу сказать, что он, как и все, заботится о безопасности, понимает, что это неприемлемое поведение, и вы не увидите подобного снова", — сказал глава NASA.
По словам главы NASA, решение о проверке вызвано примерами с катастрофами шаттлов Challenger и Columbia, в которых погибли 14 астронавтов.
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Комментарии
Илон Маск , SpaceX , NASA , Компании , Видео
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