Названы лидеры рейтинга непрозрачных госзакупок

Ростуризм, «Национальный рейтинг прозрачности закупок» подвел итоги уходящего года. Лидерами по прозрачности среди государственных структур стали Роспечать Росстат и Государственная фельдъегерская служба. Для определения добросовестных и недобросовестных заказчиков эксперты проанализировали более 4 млн закупочных процедур на общую сумму более 36 трлн рублей.

Среди регионов России самыми непрозрачными по закупкам стали: Магаданская область, Республика Калмыкия, Ненецкий и Чукотский автономные округа, Республика Дагестан и Карачаево-Черкесия. Самые добросовестные регионы: Москва, Ханты-Мансийский автономный округ и Республика Татарстан.