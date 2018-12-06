«Национальный рейтинг прозрачности закупок» подвел итоги уходящего года. Лидерами по прозрачности среди государственных структур стали Роспечать, Ростуризм, Росстат и Государственная фельдъегерская служба. Для определения добросовестных и недобросовестных заказчиков эксперты проанализировали более 4 млн закупочных процедур на общую сумму более 36 трлн рублей.
Самыми непрозрачными закупками отметились в Росалкогольрегулировании, Минэнерго, Росавтодоре и Росрыболовстве. Также отмечены непрозрачные процедуры в Федеральном казначействе, Росгидромете, МЧС и Росстандарте.
Среди регионов России самыми непрозрачными по закупкам стали: Магаданская область, Республика Калмыкия, Ненецкий и Чукотский автономные округа, Республика Дагестан и Карачаево-Черкесия. Самые добросовестные регионы: Москва, Ханты-Мансийский автономный округ и Республика Татарстан.
Эксперты назвали также самые непрозрачные госкомпании — это «Тактическое ракетное вооружение», АО «ГЛОНАСС» и аэропорт Казани. Недалеко от них отстали в АО «Роснано», ПАО «Аэрофлот» и АО «Россельхозбанке». Самые высокие оценки экспертов получили: «Росатом», АО «Мосгаз», ПАО «Россети» и ПАО «РусГидро».
Как ранее сообщал «ФедералПресс», уборка «дворца» главы Республики Чечня Рамзана Кадырова обойдется в 51 млн рублей. На сайте госзакупок опубликована заявка на уборку территорий в Грозном.