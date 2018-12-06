СМИ: Налог на имущество организаций в Москве вырастет до 2% в 2019 году

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на представителя столичного департамента экономической политики и развития. «С 2019 года московским законодательством налоговая ставка не устанавливалась, в связи с чем будет действовать налоговая ставка, применяемая на федеральном уровне, в размере 2%», — отметили в мэрии. Летом Совет Федерации одобрил закон, согласно которому с 1 января 2019 года ставка НДС в России вырастет с 18 до 20%. Учёный-экономист, финансовый омбудсмен Павел Медведев в беседе с Nation News оценил данную меру.