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СМИ: Налог на имущество организаций в Москве вырастет до 2% в 2019 году 

RT на русском 6 часов назад
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на представителя столичного департамента экономической политики и развития.
«С 2019 года московским законодательством налоговая ставка не устанавливалась, в связи с чем будет действовать налоговая ставка, применяемая на федеральном уровне, в размере 2%», — отметили в мэрии.
Летом Совет Федерации одобрил закон, согласно которому с 1 января 2019 года ставка НДС в России вырастет с 18 до 20%.
Учёный-экономист, финансовый омбудсмен Павел Медведев в беседе с Nation News оценил данную меру.
RT на русском: последние новости
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