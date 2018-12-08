Компания объяснила проблемы с вывозом россиян из КНР

Авиакомпания объяснила, что не может вывезти 1500 русских туристов из Китая из-за долгов туроператора

Накануне СМИ писали, что около 700 российских граждан застряли на китайском острове Хайнань, поскольку у авиакомпании «Ираэро» не хватает самолётов, чтобы доставить граждан России домой.

«ИрАэро» сообщает, что туроператор ООО «Трэвелдизайнерс», работающий под брендом «Жемчужная река», не оплатил вовремя запланированные рейсы, поэтому они были отменены.

«Туристов не 700. Их около 1500 человек. У авиакомпании проблем нет, и мы готовы незамедлительно возобновить перевозку туристов Жемчужной реки, после погашения задолженности туристическим оператором.

Программа полетов между Хайкоу и Санья — была прекращена авиакомпанией «ИрАэро» из-за существующей задолженности, нарушения согласованного графика платежей и не поступившей оплаты за предстоящие авиарейсы. Туристический оператор ООО «Тревел Дизайнерс», работающий под брендом Жемчужная река, в праве нанять борт любой другой авиакомпании которым может быть осуществлена дальнейшая перевозка туристов Жемчужной реки, однако, повторимся, что АО Авиакомпания «ИрАэро» возобновит выполнение авиарейсов лишь после полного погашения задолженности и оплаты за предстоящие авиарейсы».

Компания-авиаперевозчик также уточнила, что данные о возобновлении рейсов с 12 декабря не соответствуют действительности.