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Apple наносит ответный удар 

Вести.Ru + ещё 30 19 минут назад
Американская компания Apple подала апелляцию на решение китайского суда наложить запрет на продажу в стране семи моделей смартфонов компании по требованию компании Qualcomm. Об этом сообщает СNBC.
Ранее представители Qualcomm сообщили, что по иску компании суд в городе Фучжоу принял решение о приостановке продаж в Китае семи моделей смартфонов: iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X. Суд посчитал, что Apple нарушает патенты Qualcomm, связанные с технологиями обработки фотографий, а также управления приложениями с помощью сенсорной панели, отмечает ТАСС.
"Попытка Qualcomm ввести запрет на нашу продукцию — это еще один отчаянный шаг со стороны компании, чьи незаконные действия расследуются регулирующими органами по всему миру​​​. Все модели iPhone остаются доступными для наших клиентов в Китае. Qualcomm заявляет о трех патентах, которые они никогда не получали ранее, в том числе один, который уже был признан недействительным. Мы будем использовать в судах все имеющиеся у нас юридические возможности", — цитирует заявление Apple РИА Новости.
В Apple считают, что права Qualcomm на патенты ими нарушены не были, так как они не распространяются на последние модели айфонов, на которых и установлены программы американского производителя процессоров и компонентов для мобильных устройств.
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