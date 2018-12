Apple наносит ответный удар 

Ранее представители Qualcomm сообщили, что по иску компании суд в городе Фучжоу принял решение о приостановке продаж в Китае семи моделей смартфонов: iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X. Суд посчитал, что Apple нарушает патенты Qualcomm, связанные с технологиями обработки фотографий, а также управления приложениями с помощью сенсорной панели, отмечает ТАСС