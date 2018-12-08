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Чубайс обвинил россиян в неблагодарности к олигархам 

Lenta.ru + ещё 12 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Российское общество «глубоко инфантильно» и «за 25 лет не удосужилось даже сказать спасибо бизнесу один раз, за то, что бизнес сделал в стране». Такое заявление генеральный директор «Роснано» Анатолий Чубайс сделал на сессии «Бизнес — общество — власть: старые проблемы, старые ожидания», проходящей в рамках Общероссийского гражданского форума. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Чубайс спрогнозировал России отставание от Казахстана
По мнению главы госкомпании, российский бизнес «страну отстроил», «восстановил безнадежно обрушившиеся советские предприятия», «вернул зарплату людям», «наполнил бюджет деньгами» и «создал источники для того, чтобы наша интеллигенция получала средства на поддержку культуры, науки, образования».
«Это все — бизнес российский. Это все сделали те, кого общество обзывает олигархами. Другого слова не придумали даже. Язык отражает мышление. Доброго слова о бизнесе нет у общества», — посетовал Чубайс.
В ноябре глава госкомпании заявил о поддержке бойкота Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, если туда не пустят российских бизнесменов, подпавших под санкции США. В мае «Роснано» направило в правительство и Центробанк предложения об использовании пенсионных средств для инвестиций в наноиндустрию.
В марте «Роснано» отчиталось о готовности впервые за десять лет существования компании выплатить дивиденды государству.
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