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Новая авиакомпания создается в аэропорту «Жуковский» 

BFM.RU + ещё 13 12 минут назад
Фото: РИА Новости
Топ-менеджмент АО «Рампорт Аэро» — оператора подмосковного аэропорта «Жуковский» — занимается созданием авиакомпании, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с бизнес-планом проекта.
Перевозчик под брендом WeGo Air будет специализироваться на международных чартерных рейсах, на первом этапе его парк будет сформирован из четырех среднемагистральных самолетов Airbus A321. Ожидается, что первый рейс авиакомпания совершит весной 2019 года.
По действующему законодательству новая авиакомпания перед выходом на международные маршруты должна отлетать на внутренних не менее двух лет. Исключение действует для эксплуатантов, у которых допуск к зарубежным рейсам имеет материнская компания, а также чей единственный собственник — государство. Не дожидаясь двух лет, с прошлого года стало можно летать и в страны ЕАЭС, о чем просила авиакомпания «Азимут».
По словам источников агентства, перевозчик топ-менеджеров «Рампорт Аэро» сразу полетит в страны дальнего зарубежья, так как его сертификат эксплуатанта не новый, а был приобретен. Собеседник не пояснил, у кого именно.
Аэропорт «Жуковский» открылся в 2016 году. Сейчас обслуживает рейсы российских авиакомпаний «Уральских авиалиний» и Pegas Fly, киргизских Avia Traffic Company и Air Manas, белорусской «Белавиа», турецких Onur Air и SunExpress.
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