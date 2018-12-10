Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.45
$
66.75
75.85
76.10
Прогноз
17.12 – 24.12
$
66.15
76.66
Индексы и котировки Brent
60.70
+0.10 Золото
1245.90
–0.09 РТС
1139.28
–0.27
Динамика валют
EUR / USD
10.12
1.1404
+0.0070
26.11
1.1334
07.12
27.11
15.11

Япония поддержала США в борьбе с Китаем 

Lenta.ru + ещё 10 8 часов назад
Фото: Reuters
Власти Японии запретили китайским производителям смартфонов Huawei и ZTE претендовать на госконтракты и участвовать в госзакупках на территории своей страны, передает ТАСС со ссылкой на японское агентство Kyodo.
Поводом для запрета стали опасения правительства относительно безопасности китайских смартфонов и сохранности данных в них.
«Для нас крайне важно не покупать оборудование, которое несет в себе вредоносные функции и может применяться для кражи информации, ее уничтожения и нарушения работы информационных систем», — приводятся слова генерального секретаря японского правительства Ёсихидэ Суги.
При этом он не стал называть конкретные компании, но, по данным агентства, речь, в первую очередь, идет именно о Huawei и ZTE.
Оба производителя уже несколько месяцев сталкиваются с проблемами в США. Летом местные власти также запретили им поставлять свое оборудование государственным учреждениям. Кроме обвинений в необеспечении сохранности данных им вменяется нарушение санкционного режима в отношении КНДР и Ирана. Руководство ZTE пошло на сделку с Вашингтоном и сменило ключевых топ-менеджеров, чтобы иметь возможность возобновить работу на рынке, который компания считает для себя ключевым.
В начале декабря стало известно о задержании в Канаде финансового директора и дочери основателя Huawei Мэн Ванчжоу. Ее экстрадиции добиваются США, подозревающие Huawei в сотрудничестве с Ираном в обход санкций. Позднее Ванчжоу попросила освободить ее под залог из-за проблем со здоровьем.
Последние новости
Нобелевскую премию мира дали за борьбу с сексуальным насилием Бензиновые протесты обвалили экономику Франции Кремль ответил на обвинения в причастности к беспорядкам во Франции
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия попала в цикл падения1
Минстрой уточнил понятие ветхого и аварийного жилья
Россиянам прояснили ситуацию с «13-й зарплатой»70
Назван любимый офшор российских чиновников50
Потанин назвал среднюю зарплату в «Норникеле»8
Видео
27:12
Министр отказался верить в трудности россиян
Экономика В мире
04:56
Россия выдвинула ОПЕК+ собственные условия
Экономика Статьи
04:56
В новой нефтяной сделке нашли вред для России
Экономика Рынки
03:23
«Пузырь лопнул»: биткоин рухнул
Рынки
00:42
Россиянам прояснили ситуацию с «13-й зарплатой»
Личный счет
05:33
России предрекли судьбу СССР
Экономика Статьи
01:42
Компания объяснила проблемы с вывозом россиян из КНР
Компании Азия
00:47
Сбербанк ограничил переводы по номеру телефона
Личный счет Компании
03:23
Икра в России резко подешевела
Экономика Другое
05:32
Лондон утвердил черный список российских олигархов
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение