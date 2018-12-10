Япония поддержала США в борьбе с Китаем

Власти Японии запретили китайским производителям смартфонов Huawei и ZTE претендовать на госконтракты и участвовать в госзакупках на территории своей страны, передает ТАСС со ссылкой на японское агентство Kyodo.

Поводом для запрета стали опасения правительства относительно безопасности китайских смартфонов и сохранности данных в них.

«Для нас крайне важно не покупать оборудование, которое несет в себе вредоносные функции и может применяться для кражи информации, ее уничтожения и нарушения работы информационных систем», — приводятся слова генерального секретаря японского правительства Ёсихидэ Суги.

При этом он не стал называть конкретные компании, но, по данным агентства, речь, в первую очередь, идет именно о Huawei и ZTE.

Оба производителя уже несколько месяцев сталкиваются с проблемами в США. Летом местные власти также запретили им поставлять свое оборудование государственным учреждениям. Кроме обвинений в необеспечении сохранности данных им вменяется нарушение санкционного режима в отношении КНДР и Ирана. Руководство ZTE пошло на сделку с Вашингтоном и сменило ключевых топ-менеджеров, чтобы иметь возможность возобновить работу на рынке, который компания считает для себя ключевым.

В начале декабря стало известно о задержании в Канаде финансового директора и дочери основателя Huawei Мэн Ванчжоу. Ее экстрадиции добиваются США, подозревающие Huawei в сотрудничестве с Ираном в обход санкций. Позднее Ванчжоу попросила освободить ее под залог из-за проблем со здоровьем.