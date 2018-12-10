Максим Полетаев, советник президента Сбербанка Германа Грефа, может покинуть свой пост в начале следующего года. Об этом в понедельник сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, близкие к банку.
По данным издания, после того, как Полетаев был переведен с поста первого зампреда Сбербанка, где занимался вопросами корпоративного бизнеса компании, на должность советника, стало понятно, что после разрешения ситуации с "Агрокором" он уйдет с должности. Кроме того, другой источник "Коммерсанта" сказал, что Полетаев может уйти в структуры Олега Дерипаски, в частности, войти в совет директоров En+ и "Русала", уже после Нового года.
В июне этого года Полетаев написал заявление с просьбой об освобождении от должности первого зампреда Сбербанка "в связи с необходимостью изменения режима работы". Он перешел на должность советника президента, председателя правления Сбербанка и курировал ряд крупных проектов, в том числе урегулирование ситуации по хорватскому продуктовому ретейлеру "Агрокору".
Сбербанк — крупнейший кредитор, которому ритейлер должен €1,1 млрд Другому российскому госбанку — ВТБ — ретейлер задолжал около €300 млн После продолжительных переговоров об урегулировании долга российские банки договорились о переходе под их контроль почти 50% акций "Агрокора". Сбербанк получил 39,2%, ВТБ — 7,5%.