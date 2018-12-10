«Ъ»: советник президента Сбербанка может покинуть свой пост

По данным издания, после того, как Полетаев был переведен с поста первого зампреда Сбербанка, где занимался вопросами корпоративного бизнеса компании, на должность советника, стало понятно, что после разрешения ситуации с "Агрокором" он уйдет с должности. Кроме того, другой источник "Коммерсанта" сказал, что Полетаев может уйти в структуры Олега Дерипаски , в частности, войти в совет директоров En+ "Русала" , уже после Нового года.

В июне этого года Полетаев написал заявление с просьбой об освобождении от должности первого зампреда Сбербанка "в связи с необходимостью изменения режима работы". Он перешел на должность советника президента, председателя правления Сбербанка и курировал ряд крупных проектов, в том числе урегулирование ситуации по хорватскому продуктовому ретейлеру "Агрокору".