СМИ: АСВ открывает офис по продаже активов рухнувших банков

Как рассказал глава АСВ изданию, потенциальные покупатели активов смогут получить все данные о торгах по имуществу банков, находящихся под управлением агентства, а также получить помощь с поиском нужных им лотов.

АСВ хочет "быстрее и эффективнее" распродавать все имеющиеся у него активы, отметил он. В кредитных организациях, где агентство уже завершило ликвидацию, кредиторы смогли вернуть 41,5% от вложенных средств. За прошлый 2017 год этот показатель составлял 36,1%.

В свою очередь первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский заявил изданию, что на практике все хорошие активы к моменту отзыва лицензии у банка обычно уже выведены. В случае, когда они остаются, то покупатель на них найдется и без офиса АСВ.

На правах анонимности топ-менеджер банка из топ-50 пояснил, что открытие офиса АСВ не решит проблемы с продажей таких активов, как банкоматы и бронеавтомобили. Банкоматы растут в цене из-за того, что стоят на арендованной территории, а автомобили слишком долго падают в цене, и агентство после долгого простоя не может оценить их состояние.