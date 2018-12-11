Клиенты Сбербанка впервые стали меньше ходить в отделения

Сбербанк впервые констатирует устойчивое снижение потока клиентов в своих отделениях, это может быть связано с развитием банком цифровых каналов взаимодействия, заявил глава крупнейшего российского банка Герман Греф

"В этом году мы видим впервые устойчивое снижение клиентопотока в наши физические отделения. В октябре месяце посетителей в наших физических отделениях было на 8% меньше или на 5 миллионов человек меньше, чем в соответствующий период прошлого года. И цифра в 8% соответствует тому тренду, который сложился за первые 11 месяцев", — сказал он журналистам.

При этом Греф отметил, что происходит существенный рост клиентской базы и транзакций.

"Это говорит о том, что произошел перелом — за счет массового внедрения наших удаленных каналов, наших цифровых продуктов люди начинают меньше посещать наши физические отделения", — заключил он.

Греф в июне заявил, что Сбербанк ставит себе задачу перевести 100% услуг в онлайн-сервисы.