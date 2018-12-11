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Клиенты Сбербанка впервые стали меньше ходить в отделения 

РИА Новости + ещё 6 16 часов назад
Фото: РИА Новости
Сбербанк впервые констатирует устойчивое снижение потока клиентов в своих отделениях, это может быть связано с развитием банком цифровых каналов взаимодействия, заявил глава крупнейшего российского банка Герман Греф.
"В этом году мы видим впервые устойчивое снижение клиентопотока в наши физические отделения. В октябре месяце посетителей в наших физических отделениях было на 8% меньше или на 5 миллионов человек меньше, чем в соответствующий период прошлого года. И цифра в 8% соответствует тому тренду, который сложился за первые 11 месяцев", — сказал он журналистам.
При этом Греф отметил, что происходит существенный рост клиентской базы и транзакций.
"Это говорит о том, что произошел перелом — за счет массового внедрения наших удаленных каналов, наших цифровых продуктов люди начинают меньше посещать наши физические отделения", — заключил он.
Греф в июне заявил, что Сбербанк ставит себе задачу перевести 100% услуг в онлайн-сервисы.
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