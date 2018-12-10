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«Газпром нефть» планирует добычу на полуострове Гыдан 

News.ru + ещё 1 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
«Газпром нефть» в 2020 году планирует пробурить первую поисковую скважину на Лескинском участке полуострова Гыдан Таймырского района Красноярского края.
«„Газпром нефть“ получила право на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородов на Лескинском лицензионном участке на Гыданском полуострове», — сообщили в компании.
Срок действия лицензии — 27 лет. Лескинский участок в 3,65 тыс. кв километров граничит с Тазовским районом ЯНАО и Карским морем. Предполагаемые ресурсы составляют 110 млн тонн нефти.
«Сегодня Гыданский полуостров остаётся малоизученной, практически не освоенной, но при этом крайне перспективной — с точки зрения запасов углеводородов — территорией», — отметил директор по геологоразведочным работам и развитию ресурсной базы «Газпром нефти» Алексей Вашкевич.
Ранее News.ru писал, что «Газпром нефть» определила стратегию развития компании на период до 2030 года. Компания уделит пристальное внимание укреплению своих позиций в числе десяти крупнейших нефтегазовых компаний мира по объёму добычи жидких углеводородов. Предполагается выход на производство 100 млн тонн нефтяного эквивалента.
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