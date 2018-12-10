Потанин назвал среднюю зарплату в «Норникеле»

«Средняя зарплата у нас 90 с лишним тысяч рублей. Соответственно, одна из самых высоких в отрасли», — цитирует Потанина пресс-служба Кремля.

Председатель правления «Норникеля» отметил, что в этом году для сотрудников компании введены дополнительные льготы.

«Мы в этом году ввели ещё дополнительные льготы нашим сотрудникам, подписав новое коллективное соглашение с ними, в которое входит медицинское обслуживание», — заявил он.

«Норильский никель» — диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем никеля и палладия, ведущим производителем платины, кобальта, меди и родия в мире. Компания также производит золото, серебро, иридий, селен, рутений и теллур.