Потанин назвал среднюю зарплату в «Норникеле» 

Средняя зарплата в горно-металлургической компании «Норникель» составляет более 90 тыс. рублей, заявил председатель правления компании Владимир Потанин в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным.
«Средняя зарплата у нас 90 с лишним тысяч рублей. Соответственно, одна из самых высоких в отрасли», — цитирует Потанина пресс-служба Кремля.
Председатель правления «Норникеля» отметил, что в этом году для сотрудников компании введены дополнительные льготы.
«Мы в этом году ввели ещё дополнительные льготы нашим сотрудникам, подписав новое коллективное соглашение с ними, в которое входит медицинское обслуживание», — заявил он.
«Норильский никель» — диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем никеля и палладия, ведущим производителем платины, кобальта, меди и родия в мире. Компания также производит золото, серебро, иридий, селен, рутений и теллур.