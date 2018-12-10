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Назван любимый офшор российских чиновников 

Lenta.ru + ещё 2 57 минут назад
Фото: AFP
Почти 4,2 тысячи компаний, принадлежащих гражданам России, обнаружено Росфинмониторингом в результате анализа материалов «панамского досье», сообщает РБК со ссылкой на начальника управления ведомства по противодействию отмыванию доходов Виталия Андреева. Самым популярным офшором у россиян оказались Британские Виргинские острова.
«Службой постоянно ведется анализ материалов, публикуемых СМИ, например, всем известного расследования журналистов — "панамского досье"», — отметил Андреев.
По его словам, многие компании из этого списка контролируются «губернаторским, депутатским и министерским корпусом». Вместе они совершали финансовые операции на сумму около пяти миллиардов рублей. Более 50 процентов компаний зарегистрированы на Британских Виргинских островах. За ними по популярности следуют Панама и Багамские острова. Все изученные материалы переданы в правоохранительные органы.
Граждане США контролируют три тысячи предприятий из «панамского досье», Украины — 470 компаний, отметил представитель Росфинмониторинга.
«Панамское досье» было опубликовано весной 2016 года международной группой журналистов-исследователей, которые изучили материалы юридической фирмы Mossack Fonseca. Она занималась регистрацией иностранных компаний в Панаме. Выложенные в открытый доступ материалы стали поводом для расследований и отставок высокопоставленных чиновников в нескольких странах.
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