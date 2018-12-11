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FT: владельцы Альфа-банка обсуждали продажу банка с ВТБ и UniCredit 

ТАСС + ещё 15 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Владельцы Альфа-банка — крупнейшего в России по объему активов частного банка — обсуждали возможную продажу кредитной организации с ВТБ и итальянским UniCredit. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники.
По данным издания, стоимость возможной сделки оценивалась в $7-8 млрд, однако ни одни из переговоров не продвинулись. В частности, с UniCredit они закончились более года назад, а с ВТБ — несколько месяцев назад.
Представитель Альфа-банка опроверг Financial Times эту информацию.
"Ничего подобного не было. Продажа банка сейчас выглядит нереалистичной со многих точек зрения. Одна из них заключается в том, что мы получаем 13-14% прибыли от рентабельности капитала и не хотим ничего продавать", — отметил изданию представитель банка.
В конце ноября глава ВТБ Андрей Костин сообщал журналистам, что ВТБ не планирует приобретать Альфа-банк, по крайней мере, в ближайшие три года.
Альфа-банк через несколько компаний контролируется зарегистрированной в Люксембурге ABH Holdings S. A., которая принадлежит Михаилу Фридману (32,8632%), Герману Хану (20,9659%), Алексею Кузьмичеву (16,3239%), Петру Авену (12,4018%), Андрею Косогову (3,6716%), а также UniCredit S. p. A. (9,9%) и фонду исследования онкологических заболеваний Mark Foundation for Cancer Research, зарегистрированному на Каймановых островах (3,8736%).
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