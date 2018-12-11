FT: владельцы Альфа-банка обсуждали продажу банка с ВТБ и UniCredit

Владельцы Альфа-банка — крупнейшего в России по объему активов частного банка — обсуждали возможную продажу кредитной организации с ВТБ и итальянским UniCredit. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, стоимость возможной сделки оценивалась в $7-8 млрд, однако ни одни из переговоров не продвинулись. В частности, с UniCredit они закончились более года назад, а с ВТБ — несколько месяцев назад.

"Ничего подобного не было. Продажа банка сейчас выглядит нереалистичной со многих точек зрения. Одна из них заключается в том, что мы получаем 13-14% прибыли от рентабельности капитала и не хотим ничего продавать", — отметил изданию представитель банка.