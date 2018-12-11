В Сбербанке задумались о смене названия

Из названия Сбербанк может исчезнуть вторая часть. Об этом рассказал журналистам глава банка Герман Греф , передает RNS.

Греф отметил, что такие разговоры ведутся, но пока «рано об этом заявлять». По мнению председателя правления, Сбербанк уже давно перерос свое название.

«Очевидно, что сегодня мы значительно больше, чем банк, мы уже достаточно большая экосистема», — сказал Греф.

При этом Греф подчеркнул, что в финансовой части Сбербанка название «банк» все равно должно присутствовать по законодательству.