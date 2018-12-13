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ФАС возбудила дело из-за увеличения цен на цифровые ТВ-приставки 

РИА Новости + ещё 11 2 часа назад
Фото: Reuters
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело из-за увеличения цен на цифровые ТВ-приставки, в завышении цен подозреваются в том числе "Эльдорадо" и "Юлмарт", сообщается на сайте службы.
ФАС в особом порядке контролирует необоснованный рост цен на ТВ-приставки на фоне всероссийского перехода от аналогового к цифровому телевещанию. Так, с июня по декабрь текущего года служба провела анализ изменения цен на оборудование. По результатам этого анализа было выявлено, что цены на приставки различных моделей за этот период времени меняются по всей стране весьма разнонаправленно. При этом наблюдается расширение ассортимента продаваемых моделей ТВ-приставок, что является положительным моментом, однако происходит сокращение низкого ценового сегмента (до 1000 рублей) ТВ-приставок.
"Анализ цен также показал, что в тверских сетевых магазинах выявлен рост цен с июня по декабрь 2018 года на отдельные модели ТВ-приставок. В низком ценовом сегменте увеличение цен составляет от 30% до 100%. В сегменте свыше 1000 рублей увеличение составляет от 5% до 83,9%. На отдельные ТВ-приставки наблюдается снижение цен", — говорится в сообщении.
Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход будет поэтапным — начнется в феврале и займет полгода, отключение аналогового сигнала в регионах будет происходить по мере их готовности. Первой на цифровое ТВ переходит Тверская область. С запуском сети цифрового вещания граждане РФ должны бесплатно получить набор из 20 телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагалось только в платных пакетах.
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