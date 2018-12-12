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Роскомнадзор пригрозил Google блокировкой, если штрафы не повлияют 

ТАСС + ещё 15 1 час назад
Фото: ТАСС
Российское законодательство может быть изменено для более жестких санкционных мер в отношении иностранных интернет-компаний, не исполняющих законы РФ, в частности, блокировки американской корпорации Google. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин.
"Если штрафные санкции не возымеют действие на поведение иностранной компании, то есть вероятность того, что законодательство может быть изменено, что позволит блокировать Google в России", — сказал Субботин.
По его словам, сейчас такую норму законодательство не предусматривает. "Блокировка станет самой жесткой мерой", — добавил он.
Субботин напомнил, что первый штраф был минимальным — 500 тыс. рублей, следующий составит 700 тыс. рублей.
Ранее Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тыс. рублей за несоблюдение российского законодательства. В ведомстве отметили, что, по российскому законодательству, операторы поисковых систем обязаны исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на интернет-страницы с запрещенной информацией. Для этого они должны подключиться к федеральной государственной информационной системе, содержащей перечень таких страниц. При этом, представителям компании Google неоднократно разъяснялись данные требования закона.
В Роскомнадзоре также заявили, что если компания не начнет исполнять законодательство, будет возбуждено второе административное дело.
Невыполнение указанных требований образует состав административного правонарушения (часть 1 статьи 13.40 КоАП РФ). Санкция данной статьи предусматривает для юридических лиц штраф в размере от 500 до 700 тыс. рублей.
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