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Европарламент призвал остановить реализацию «Северного потока — 2» 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Европейский парламент выступил за остановку реализации проекта газопровода «Северный поток-2», передает ТАСС.
В принятой Европарламентом резолюции по докладу «О реализации Договора об ассоциации ЕС — Украина» говорится, что Украина играет ключевую роль в сфере европейской сети энергетического обеспечения, а проект «Северный поток» является политическим и представляет угрозу безопасности Европы.
«Европейский парламент требует аннулировать данный проект», — говорится в резолюции.
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«Северный поток-2» — проект магистрального газопровода из России в Германию длиной более 1200 км, который обеспечит поставки топлива в Европу без участия транзитных стран. К концу ноября в рамках проекта было уложено около 300 км трубопровода.
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