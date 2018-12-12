Европарламент призвал остановить реализацию «Северного потока — 2»

В принятой Европарламентом резолюции по докладу «О реализации Договора об ассоциации ЕС — Украина» говорится, что Украина играет ключевую роль в сфере европейской сети энергетического обеспечения, а проект «Северный поток» является политическим и представляет угрозу безопасности Европы.

«Европейский парламент требует аннулировать данный проект», — говорится в резолюции.

«Северный поток-2» — проект магистрального газопровода из России в Германию длиной более 1200 км, который обеспечит поставки топлива в Европу без участия транзитных стран. К концу ноября в рамках проекта было уложено около 300 км трубопровода.