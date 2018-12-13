Valio начал производство сливочного масла в России

Финский концерн Valio начинает производство одноименного сливочного масла в России, говорится в сообщении компании.

"Флагманский бренд финского концерна — кислосливочное масло Valio — после четырёхлетнего отсутствия вернется на полки российских магазинов", — говорится в сообщении.

Продукция будет производиться на партнерском заводе "Валио" в Московской области. Масло появится в продаже во второй половине декабря 2018 года.

Старший вице-президент "Валио" Елена Кипенёва отметила, что до 2014 года бренд сливочного масла Valio занимал до четверти рынка в Петербурге в данной категории и более 14% рынка столицы.

"Мы уверены, что новый продукт позволит нам в будущем восстановить эти позиции", — сказала она.

Как отмечала в интервью РИА Новости в начале года глава финского концерна Анникка Хурме, российский рынок был и остаётся приоритетным для Valio. Тогда она говорила, что общий объем инвестиций в собственный российский завод Valio в Московской области превысил 65 миллионов евро.

Концерн Valio — лидер в области молочного производства на рынке Финляндии и крупнейший переработчик сырья, поставляемого местными фермерами. Valio перерабатывает 80% всего финского молока. Российское подразделение концерна, ООО "Валио", образовано в 1994 году в Санкт-Петербурге. Концерн владеет заводом в Московской области, а также работает с предприятиями-партнерами.