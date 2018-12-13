Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.26
$
66.44
75.16
75.49
Прогноз
17.12 – 24.12
$
66.15
76.40
Индексы и котировки Brent
59.94
+0.20 Золото
1243.75
+0.10 РТС
1126.75
+0.23
Динамика валют
EUR / USD
13.12
1.1356
–0.0014
28.11
1.1370
11.12
30.11
19.11

Valio начал производство сливочного масла в России 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Финский концерн Valio начинает производство одноименного сливочного масла в России, говорится в сообщении компании.
"Флагманский бренд финского концерна — кислосливочное масло Valio — после четырёхлетнего отсутствия вернется на полки российских магазинов", — говорится в сообщении.
Продукция будет производиться на партнерском заводе "Валио" в Московской области. Масло появится в продаже во второй половине декабря 2018 года.
Старший вице-президент "Валио" Елена Кипенёва отметила, что до 2014 года бренд сливочного масла Valio занимал до четверти рынка в Петербурге в данной категории и более 14% рынка столицы.
"Мы уверены, что новый продукт позволит нам в будущем восстановить эти позиции", — сказала она.
Как отмечала в интервью РИА Новости в начале года глава финского концерна Анникка Хурме, российский рынок был и остаётся приоритетным для Valio. Тогда она говорила, что общий объем инвестиций в собственный российский завод Valio в Московской области превысил 65 миллионов евро.
Концерн Valio — лидер в области молочного производства на рынке Финляндии и крупнейший переработчик сырья, поставляемого местными фермерами. Valio перерабатывает 80% всего финского молока. Российское подразделение концерна, ООО "Валио", образовано в 1994 году в Санкт-Петербурге. Концерн владеет заводом в Московской области, а также работает с предприятиями-партнерами.
Последние новости
Видео с места крушения скоростного поезда с рельсов в Анкаре "Задушили ремнем": подростки жестоко убили молодую маму в Миллерово Найдена неожиданная польза умеренного употребления алкоголя
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко посчитал российский рынок премиальным
Международные резервы России выросли1
Стало известно, кому из россиян повысят зарплату17
В ЕК объяснились за помощь Украине5
Новак прокомментировал резолюцию по «Северному потоку-2»2
Видео
02:18
Каким был бы рубль без антироссийских санкций
Рынки Экономика
00:31
Обвал рубля сочли спасением для экономики РФ
Рынки Экономика
27:12
Министр отказался верить в трудности россиян
Экономика В мире
00:30
ЕП выступил за прекращение «Северного потока — 2»
Компании В мире
03:21
Цена независимости: украинцам нечем платить за газ
Экономика Статьи
02:13
Путин продлил заморозку накопительной части пенсии
Личный счет
02:13
Пенсионный возраст хотят привязать к доходам
Личный счет
05:04
Схватка за Европу: Трамп проигрывает России
Экономика
04:56
Россия выдвинула ОПЕК+ собственные условия
Экономика Статьи
03:13
США призвали всех выйти из «Северного потока — 2»
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение