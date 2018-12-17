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Катар купил у Eni 35% в гигантском нефтяном месторождении в Мексике 

РИА Новости + ещё 8 17 декабря 2018
Фото: Reuters
Катарская государственная нефтегазовая компания Qatar Petroleum (QP) заключила соглашение с итальянской компанией Eni о приобретении 35% в проекте, включающем три морских нефтяных месторождения в Мексиканском заливе, сообщил в воскресенье на пресс-конференции госминистр Катара по делам энергетики и президент QP Саад бен Шрида аль-Кааби.
"Мы рады подписать соглашение о приобретении 35-й доли с таким крупным игроком на энергетическом рынке, как Eni, для участия в разработке и добыче на трех нефтяных месторождениях в Мексике. Оно станет еще одним шагом в расширении международного охвата QP и ее присутствия в Мексике", — сказал аль-Кааби.
Соглашение предусматривает участие в нефтедобыче на месторождениях Амока, Мизтон и Текоалли, которые находятся в заливе Кампече — южной части Мексиканского залива.
По словам главы минэнерго Катара, начало добычи нефти в заливе Кампече ожидается в середине 2019 года. Как рассчитывает Qatar Petroleum, к 2021 году они смогут вместе с Eni добывать в этом месте до 90 тысяч баррелей нефти в день.
Это второй контракт Qatar Petroleum в Мексике. В конце января 2018 года Qatar Petroleum получила права на разведку в пяти морских блоках в Мексиканском заливе в составе консорциума, включающего компании Shell и Eni.
В последнее время компания расширяет свое присутствие в Бразилии, Мексике, Аргентине, на Кипре, в Конго, Южной Африке, Мозамбике и султанате Оман.
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