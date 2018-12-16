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Берлин назвал условие строительства «Северного потока — 2» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 16 декабря 2018
Прокладка газопровода «Северный поток — 2» возможна, если будут сохранены ключевые интересы Киева, заявил министр экономики ФРГ Петер Альтмайер.
США призывали ФРГ «прислушаться к соседям» и отменить «Северный поток — 2»
К ключевым интересам он отнес сохранение транзита газа через Украину после 2019 года, сообщает DW.
Альтмайер отметил, что даже после обострения конфликта между Москвой и Киевом Берлин не собирается уступать призывам США, Украины и членов Христианско-демократического союза (ХДС) об отказе от газопровода. В то же время действия России в проливе он назвал «большой ошибкой».
Министр добавил, что срыв проекта не позволит Германии снизить зависимость от России, это возможно только в случае создания инфраструктуры для импорта сжиженного газа из других стран.
Напомним, Германия решила не отказываться от проекта «Северный поток — 2» даже после резолюции Европарламента, который выступил за прекращение строительства газопровода.
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