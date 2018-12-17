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Глава Raiffeisen Bank оценил ущерб от санкций 

Rambler News Service + ещё 2 17 декабря 2018
Фото: РИА Новости
Raiffeisen Bank International недополучил более 10 млн евро дохода из-за санкций, заявил журналистам глава Raiffeisen Bank International Йохан Штробль.
«Санкции стоили нам более 10 миллионов евро недополученного дохода, и здесь я имею в виду не только Райффайзенбанк в России, но в принципе группу Raiffeisen Bank International», — сказал он, отметив, что имеет в виду санкции всех стран.
Штробль подчеркнул, что Raiffeisen Bank International исходит из предположения о том, что санкции в отношении России останутся на том же уровне, что и сейчас, хотя это может измениться.
«Трудно оценить, какие дополнительные санкции могут быть введены. Но мы должны иметь четкое представление о том, что мы можем делать (в условиях санкций — RNS)», — добавил он.
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