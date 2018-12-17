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Продажи H&M в 2017-2018 финансовом году выросли на 5% 

Прайм 17 декабря 2018
Фото: Reuters
Продажи одной из крупнейших мировых розничных сетей торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M), конвертируемые в национальную валюту, с учетом НДС в 2017-2018 финансовом году (завершился 30 ноября) выросли на 5% в годовом выражении, до 244,266 миллиарда шведских крон (около 26,9 миллиарда долларов), сообщается в пресс-релизе компании.
Продажи в местных валютах увеличились на 3%. Продажи без НДС составили 210,415 миллиарда шведских крон (23,2 миллиарда долларов), увеличившись на 5%.
По итогам четвертого квартала 2017-2018 финансового года продажи Н&М, конвертируемые в национальную валюту, с учетом НДС выросли на 12% в годовом выражении, до 65,449 миллиарда шведских крон (7,2 миллиарда долларов). Продажи в местных валютах увеличились на 6%. Продажи без НДС составили 56,429 миллиарда шведских крон (6,2 миллиарда долларов), что на 12% выше в годовом выражении.
H&M была основана в 1947 году в Швеции. Компания производит и продает одежду. Помимо H&M, также развивает бренды COS, Monki, Weekday и другие. По состоянию на 31 августа 2018 года компания имеет более 4,8 тысячи магазинов на 70 рынках по всему миру. Штат компании составляет более 171 тысячи человек.
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