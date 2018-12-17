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Названа дата старта продаж ж/д билетов в Крым 

ТК «Звезда» 17 декабря 2018
Фото: most.life
На полуостров будут ходить пассажирские поезда по десяти маршрутам: Москва — Симферополь, Москва — Севастополь, Москва — Евпатория, Москва — Феодосия, Санкт-Петербург — Севастополь, Санкт-Петербург — Евпатория, Мурманск — Симферополь, Екатеринбург — Симферополь, Брянск — Симферополь, Кисловодск — Симферополь.
Железнодорожные билеты на пассажирские поезда в Крым, которые будут курсировать по мосту через Керченский пролив, появятся в продаже 9 декабря 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба ФГУП «Крымская железная дорога».
Планируется, что на полуостров будут ходить пассажирские поезда по десяти маршрутам: Москва — Симферополь, Москва — Севастополь, Москва — Евпатория, Москва — Феодосия, Санкт-Петербург — Севастополь, Санкт-Петербург — Евпатория, Мурманск — Симферополь, Екатеринбург — Симферополь, Брянск — Симферополь, Кисловодск — Симферополь.
Первые поезда должны отправиться в декабре следующего года. По Крымскому мосту в сутки будут проезжать до 47 пар поездов.
Согласно прогнозам КЖД, после запуска железнодорожной части моста ожидается до полутора десятка грузовых поездов из регионов России ежедневно.
Автодорожная часть Крымского моста была открыла президентом России Владимиром Путиным 15 мая. Грузовое движение по Крымскому мосту открылось 1 октября.
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