Названа дата старта продаж ж/д билетов в Крым

На полуостров будут ходить пассажирские поезда по десяти маршрутам: Москва — Симферополь, Москва — Севастополь, Москва — Евпатория, Москва — Феодосия, Санкт-Петербург — Севастополь, Санкт-Петербург — Евпатория, Мурманск — Симферополь, Екатеринбург — Симферополь, Брянск — Симферополь, Кисловодск — Симферополь.

Железнодорожные билеты на пассажирские поезда в Крым, которые будут курсировать по мосту через Керченский пролив, появятся в продаже 9 декабря 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба ФГУП «Крымская железная дорога».

Планируется, что на полуостров будут ходить пассажирские поезда по десяти маршрутам: Москва — Симферополь, Москва — Севастополь, Москва — Евпатория, Москва — Феодосия, Санкт-Петербург — Севастополь, Санкт-Петербург — Евпатория, Мурманск — Симферополь, Екатеринбург — Симферополь, Брянск — Симферополь, Кисловодск — Симферополь.

Первые поезда должны отправиться в декабре следующего года. По Крымскому мосту в сутки будут проезжать до 47 пар поездов.

Согласно прогнозам КЖД, после запуска железнодорожной части моста ожидается до полутора десятка грузовых поездов из регионов России ежедневно.