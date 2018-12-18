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ЦБ сообщил о блокировке сайта, имитирующего его интернет-приемную 

ТАСС + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Банк России сообщил о блокировке маскирующегося под интернет-приемную регулятора мошеннического сайта, который был обнаружен на прошлой неделе, говорится на официальной странице ЦБ в Facebook.
"На прошлой неделе был обнаружен мошеннический сайт, который маскировался под нашу интернет-приемную. Увидеть ссылку на него можно было на первой странице поисковой выдачи, сейчас ресурс уже снят с делегирования. Будьте бдительны и всегда проверяйте страницы, на которые заходите", — говорится в сообщении.
Также в сообщении регулятора отмечается, что ссылка на официальный сайт Банка России в поисковой выдаче "Яндекса" отмечена синей галочкой.
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