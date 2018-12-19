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Украинскую «дочку» ВТБ решено ликвидировать 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Фонд гарантирования вкладов Украины (ФГВ) по итогам конкурса по передаче активов и обязательств украинского ВТБ принял решение о ликвидации банка.
Срок отбора банка для передачи активов и обязательств украинского ВТБ, признанного неплатежеспособным в конце ноября, истек. По итогам конкурса было принято решение о ликвидации кредитной организации, поскольку единственное полученное конкурсное предложение признано не соответствующим наименее затратному для фонда способу выведения банка с рынка и было отклонено, пишет «Коммерсант» со ссылкой на фонд.
«Предложенная цена за активы оказалась значительно ниже оценочной стоимости, и на момент конкурса не получен положительный ответ со стороны НБУ», — пояснили в фонде.
При этом изначально претендентов было несколько, но большинство заявок были отозваны. По словам источников, в числе интересантов были украинский Альфа-банк, ТАСкомбанк Сергея Тигипко и ПУМБ Рината Ахметова. В итоге на рассмотрении осталась лишь заявка от банка Тигипко, но и он недооценил активы банка.
Выплаты страхового возмещения вкладчикам начнутся в ближайшее время, точная дата будет указана на сайте фонда. Агенты уже отобраны, это 11 банков из числа аккредитованных ФГВ. По данным НБУ, под страховое возмещение (200 тыс. гривен, что соответствует 478 тыс. рублей по курсу ЦБ на 18 декабря) попадает 97% вкладчиков украинского ВТБ, а общая сумма — 972 млн гривен (2,25 млрд рублей). При этом объем обязательств ВТБ перед физлицами по счетам и вкладам на конец третьего квартала составлял более 1,9 млрд гривен (около 4,5 млрд рублей).
Напомним, в ноябре нацбанк Украины признал дочку ВТБ неплатежеспособной. До этого ВТБ не исключил возможности обращения в международный суд для взыскания с президента Украины Петра Порошенко денежных средств, потраченных в 2006 году на покупку у него украинского банка «Мрия».
Всего на Украине работают четыре «дочки» российских государственных банков — Сбербанк, Проминвестбанк, «ВТБ Банк» и «БМ Банк». С марта 2017 года по решению СНБО в отношении них действуют санкции, которые запрещают вывод капитала за пределы Украины. Выйти с рынка госбанки пока не смогли.
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