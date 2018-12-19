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Модный дом Зайцева оказался в кризисе 

Рамблер 9 часов назад
Фото: ТАСС
Модельер Вячеслав Зайцев заявил, что его Дом моды работает «практически по нулям» из-за отсутствия покупателей. Об этом сообщает «Пятый канал».
По словам модельера, сейчас «вообще нет народа», хотя у него выставлена очень красивая коллекция, и люди могли бы одеться «замечательно».
«Люди как-то не заходят», — посетовал Зайцев.
Для привлечения клиентов модельер снизил цены в бутике. Теперь цены на его одежду и аксессуары начинаются от пяти тысяч рублей.
По словам Зайцева, ему сложно руководить бизнесом, так как «по природе» он исполнитель, а не руководитель. Модельер добавил, что содержание Дома моды обходится очень дорого: только налог на землю составляет пять миллионов рублей. Модный дом расположен в центре Москвы и занимает три этажа.
«Пятый канал» отмечает, что Зайцеву приходится бороться не только с финансовыми проблемами, но и с болезнями.
80-летний Вячеслав Зайцев страдает от болезни Паркинсона. В прошлом году он перенес операцию на больном колене.
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