Petroglyph — минеральная вода нового поколения из Алтайского края

Что такое премиальная бутилированная вода и почему будущее — за социальными сетями, даже если продаете не одежду и не косметику.

Покупать бутилированную воду вместо того, чтобы пить простую кипяченую, — не баловство, а еще один способ повысить качество жизни. Точно так же, как вы отдаете предпочтение качественной технике и хорошо сидящему на вас костюму, вы выбираете питьевую воду в бутылках. Сегодня минеральная бутилированная вода — лидер продаж в категории безалкогольных напитков, и популярность ее у потребителей растет с каждым годом. Бутилированную воду пьют, потому что она полезнее и, конечно же, вкуснее. Так что неудивительно, что рынок бутилированной воды активно развивается и на нем появляются новые игроки.

© Политехнический музей

Petroglyph — новый бренд минеральной воды премиум-класса. Вам может показаться, что приставка «премиум» по отношению к минеральной воде звучит претенциозно, но все не так просто: внимание к качеству продукта здесь чувствуется даже в продуманности упаковки. Такую бутылку удобно держать в руке, ее не нужно запрокидывать над головой — она сконструирована так, что пить удобно даже на ходу, во время тренировки или вождения машины. Petroglyph выпускает минеральную воду в двух форматах: индивидуальный — 0,375 л в стекле и пластике, и деловой, он же business size — 1,25 л. Оба формата отлично помещаются в рюкзаке или портфеле, а высокое качество упаковки позволяет не бояться, что вода случайно прольется, — ваша техника и документы будут в порядке. Кстати, за дизайн упаковки бренд получил престижную награду BRONZE PENTAWARD.

В своей маркетинговой стратегии компания делает ставку на грамотное развитие социальных сетей и смело называет свой подход инновационным. На своих страницах в Facebook, «ВКонтакте» и Instagram Petroglyph выкладывает не банальные призывы выпивать не менее 2 л воды ежедневно, а художественные фотографии и лонгриды об истории Алтайского края и не только. И, как это принято у блогеров, аккаунт ведется в одной стилистике, она же перекликается с дизайном этикеток и общей философией бренда . Необычный подход бренд нашел и к созданию рекламных роликов. Отказавшись от традиционных для своей категории штампов («девушка в бассейне», «девушка занимается спортом» и так далее), бренд использовал в своих видео сторителлинг, что как минимум свежо для российского рекламного рынка. Такой современный подход позволил менее чем за год заполучить пусть не огромную, но лояльную аудиторию, которая охотно конвертируется в покупателей. И этот кейс достоин страниц учебников по маркетингу, ведь бутылку воды, в отличие от платья или помады, так просто через инстаграм не продашь.

© Fotcase

Перейдем к главному — к качеству самой воды. Petroglyph позиционирует свой продукт как «чистый». Но что это значит? Источник Petroglyph расположен на Алтае, в недрах предгорий Чергинского хребта. Это экологически чистый район, место с уникальной природой и микроклиматом, поэтому вода Petroglyph не нуждается в производственной очистке с помощью химических веществ и при разливе сохраняет все свои полезные свойства. То есть вода попадает к вам в корзину фактически свежей — как будто бы вы сами только что набрали ее из источника.