США собрались снять санкции с «Русала»

Об этом сообщает РИА «Новости».

Весной США ввели санкции против компаний Олега Дерипаски. Однако срок, за который американские инвесторы должны были избавиться от акций и долговых инструментов российских En+ , « Группы ГАЗ », «Русала» и «Евросибэнерго» , постоянно продлевался.

Условием снятия санкций с «Русала» США называли полный вывод Олега Дерипаски из руководства компании.

Наложение санкций на «Русал» — одну из крупнейших компаний по производству алюминия — вызвало потрясение на этом рынке. В частности, ожидалось резкое подорожание этого металла. «Русал», в свою очередь, вынужден был начать консервацию электролизных мощностей Надвоицкого алюминиевого завода в Карелии, под угрозой оказались еще несколько заводов.

После этого появилась информация о возможном снятии санкций с «Русала». В частности, министр финансов США Стивен Мнучин проводил переговоры с российской компанией, чтобы она «изменила поведение».