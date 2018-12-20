США ввели санкции против 22 граждан и компаний из России

«Русал», En+ и США снимут санкции с компаний Олега Дерипаски Евросибэнерго , сообщило Министерство финансов США . Ограничения отменят через 30 дней, но с условием — Дерипаска снизит свою долю в холдинге En+ (контролирующий акционер UC Rusal) примерно с 70 до 44,95%, передав акции в залог ВТБ или любому другому банку, одобренному финансовым ведомством США. При этом доля бизнесмена в En+ снизится еще больше после того, как швейцарский трейдер Glencore обменяет 8,75% UC Rusal на акции En+.

В группе En+ Дерипаска владел 66% и контролировал через нее 48,13% акций «Русала» и «Евросибэнерго». В итоге в «Русале» бизнесмен сохранит в прямой собственности лишь 0,01% акций.

«Конечным результатом этих корпоративных сделок будет значительное снижение доли Дерипаски в En+. Ни одна из транзакций в соответствии с соглашением не позволит Дерипаске получить наличные средства ни за его пакет акций, ни от будущих дивидендов от En+, «Русала» и Евросибэнерго», — говорится в документе Управления по контролю за иностранными активами (Office of Foreign Assets Control, OFAC) Минфина США.

Сам бизнесмен останется под санкциями, а его активы по-прежнему будут заморожены. Группы «Русские машины» и ГАЗ из-под санкций также не выведены.

Управление указывает, что акции Дерипаски уже заложены в ВТБ под определенные обязательства, тогда как обмен Glencore 8,75% акций UC Rusal на 10,55% акций En+ был запланирован еще до введения санкций в апреле 2018 года.

Олег Дерипаска и подконтрольные ему активы были включены в SDN-список 6 апреля 2018 года. Физлица и компании из этого списка не имеют доступа к финансовой системе США. Им запрещено экспортировать свою продукцию на американский рынок и вести бизнес с резидентами США. В результате «Русал» и EN+ потеряли американский рынок и часть контактов с Азией и Европой.

Ранее Минфин США до 21 января 2019 года продлил сроки завершения сделок с компаниями Дерипаски. Вашингтон призывал всех контрагентов завершить сделки с UC Rusal, En+ и группой ГАЗ до 5 июня, но этот срок смещался. Потеря Дерипаской контроля над «Русалом» была основным требованием США в рамках переговоров с бизнесменом.

Согласно выдвинутым США условиям, Дерипаска получит 35% голосующих акций En+. При этом компания обязана передать независимому лицу голоса акционеров, имеющих семейные или профессиональные связи с Олегом Дерипаской. Такое же условие поставлено и перед ВТБ. Бизнесмен сможет номинировать лишь 4 из 12 членов совета директоров En+.

Шесть членов совета должны быть гражданами США или Британии «с обширным опытом ведения бизнеса». Весь состав советов директоров En+ и «Русала» должен быть согласован с Минфином США.

Кроме того, глава совета директоров «Русала», управляющий директор Nord Stream AG Маттиас Варниг должен покинуть пост. В «Русале» 8 из 14 членов совета директоров должны быть независимы от Дерипаски.

В документе указано, что Минфин США продолжит проверять возможные связи En+ с Олегом Дерипаской и связанными с ним лицами.

Новые санкции США

Минобороны РФ Сергея Скрипаля. Вместе с выводом из-под санкций компаний Дерипаски США ввели 19 декабря очередной пакет антироссийских санкций, на этот раз — против 18 россиян и четырех российских информационных ресурсов (ФАН, ООО «Экономика сегодня», ООО «Невские новости» и usareally.com). Вашингтон связал ограничительные меры с кибератаками на Всемирное антидопинговое агентство (WADA), а также с отравлением экс-полковника ГРУ

В пояснительной записке американская сторона снова обвинила Россию в «игнорировании международных норм», в частности во вмешательстве россиян в выборы в США.

Среди физических лиц, попавших под санкции, — предприниматель Виктор Бояркин, который якобы в интересах президента Объединенной компании «Русал» Олега Дерипаски спонсировал политическую партию в Черногории.