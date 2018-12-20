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Российский банк приготовился к отключению Visa и Mastercard 

Рамблер + ещё 3 5 часов назад
Промсвязьбанк приготовился к вероятным санкциям, которые могут привести к отключению в России платежных систем Visa и Mastercard. Об этом, как сообщают «Ведомости», рассказал председатель правления банка Петр Фрадков.
По его словам, Промсвязьбанк снизил до минимума обеспечительные депозиты в Visa и Mastercard, которые представляют собой гарантирующий исполнение обязательств процент от дневного оборота.
«Коллеги согласны и хотят продолжать работать с нами в прежнем режиме», — отметил Фрадков.
Предправления кредитной организации объяснил, что данная мера была предпринята на случай введения против России санкций, которые затронут работоспособность международных платежных систем.
ЦБ начал готовиться к отключению Visa и Mastercard в России
Другой мерой на тот же случай Фрадков назвал развитие работы с Национальной системой платежных карт — оператором платежной системы «Мир», — что позволит Промсвязьбанку проводить операции внутри России, если международные системы будут отключены.
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