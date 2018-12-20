Российский банк приготовился к отключению Visa и Mastercard

По его словам, Промсвязьбанк снизил до минимума обеспечительные депозиты в Visa и Mastercard, которые представляют собой гарантирующий исполнение обязательств процент от дневного оборота.

«Коллеги согласны и хотят продолжать работать с нами в прежнем режиме», — отметил Фрадков.

Предправления кредитной организации объяснил, что данная мера была предпринята на случай введения против России санкций, которые затронут работоспособность международных платежных систем.

Другой мерой на тот же случай Фрадков назвал развитие работы с Национальной системой платежных карт — оператором платежной системы «Мир», — что позволит Промсвязьбанку проводить операции внутри России, если международные системы будут отключены.