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Чистая прибыль «Мегафона» по МСФО в III квартале снизилась на 4,6% 

Прайм 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Выручка "Мегафона" по МСФО в третьем квартале выросла на 4,7% — до 88,733 миллиарда— рублей, говорится в сообщении компании.
Показатель OIBDA увеличился на 0,9% — до 33,654 миллиарда рублей. При этом рентабельность по OIBDA снизилась до 37,9% с 39,4%, что связано, в основном, с ростом платы за радиочастоты и расходов на персонал.
Чистая прибыль уменьшилась на 4,6% — до 7,744 миллиарда рублей, что связано, в основном, с ростом расходов на амортизацию радиочастот и ПО, приобретенных за последний год. Кроме того, влияние оказало увеличение расходов, связанное с ростом корпоративного долга.
Чистый долг компании вырос по сравнению с предыдущим кварталом на 28,7% — до 276,382 миллиарда рублей в связи с привлечением займов на выкуп акций и GDR. По состоянию на 30 сентября отношение чистого долга к OIBDA составило 2,2.
Капзатраты возросли на 47% — до 18,478 миллиарда рублей в связи с продолжающимся развертыванием сетей LTE, а также затратами на оборудование, необходимое для исполнения требований "пакета Яровой".

СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ

Сервисная выручка в третьем квартале выросла на 6,3% — до 80,612 миллиарда рублей. В том числе доходы от мобильной связи выросли на 5,2% — до 72,298 миллиарда рублей, включая 26,11 миллиарда рублей доходов от передачи данных (рост на 11,8%). Рост доходов в мобильном сегменте обусловлен ростом выручки на одного абонента и потребления мобильного трафика.
Доходы от фиксированной связи выросли на 17,3% — до 8,314 миллиарда рублей. Доходы от продажи оборудования снизились на 8,6% — до 8,121 миллиарда рублей в связи с закрытием ряда салонов продаж в рамках стратегии.
Число мобильных абонентов за третий квартал снизилось на 0,4% — до 76,9 миллиона.
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