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Российский Forbes выбрал бизнесменом года Алишера Усманова 

РИА Новости + ещё 13 3 часа назад
Фото: ТАСС
Российский Forbes выбрал совладелеца USM Holdings Алишера Усманова бизнесменом года.
"Миллиардер за год провел рекордное число больших сделок: перевел компанию USM Holdings из офшорной юрисдикции в Россию, вывел "Мегафон" с Лондонской биржи", — говорится в сообщении.
Также Усманов продал долю в футбольном клубе "Арсенал" за 550 миллионов фунтов и договорился с владельцем Alibaba Джеком Ма о совместном развитии AliExpress в России, отмечает издание.
Кроме того, компания бизнесмена Центр развития перспективных технологий вместе с "Ростехом" занялась созданием Единой национальной системы маркировки товаров.
"Сам Усманов говорит, что отошел от дел и что все успехи холдинга — это заслуга менеджеров. Он занимается развитием фехтования на мировом уровне и благотворительностью. В России бывает редко: лето проводит на Сардинии, зиму — в Германии. Много времени уделяет своей родине, Узбекистану", — отмечает издание.
Ранее в четверг Усманов сообщил в интервью Forbes, что передаст топ-менеджерам холдинга десять процентов акций USM.
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