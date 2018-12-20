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В «Газпроме» отреагировали на украденный газопровод 

Рамблер + ещё 3 15 часов назад
Пресс-секретарь «Газпрома» Сергей Куприянов прокомментировал жалобу журналиста издания 47News.ru президенту Владимиру Путину на украденный газопровод на Карельском перешейке.
«За конференцией следим. Разберемся. У нас миллион вопросов, надо разобраться в этой конкретной ситуации», — сказал Куприянов радиостанции «Говорит Москва».
В 2017 году журналисты обнаружили построенный по документам, но фактически отсутствующий в реальности газопровод, в возведение которого вложено 1,8 миллиарда рублей. Заказчиком проекта выступила дочерняя компания «Газпрома» — «Газпром инвест».
Россия построит еще один газопровод в Китай
В ходе ежегодной пресс-конференции Владимира Путина журналист 47News.ru рассказал, что по факту исчезновения 125-километрового отрезка трубопровода не было никакого разбирательства, а жители района до сих пор остаются без газа.
Компании , Видео , Сергей Куприянов , Владимир Путин , Газпром , 47news.ru , Радиостанция "Говорит Москва"
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