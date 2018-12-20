В «Газпроме» отреагировали на украденный газопровод

«За конференцией следим. Разберемся. У нас миллион вопросов, надо разобраться в этой конкретной ситуации», — сказал Куприянов радиостанции «Говорит Москва».

В 2017 году журналисты обнаружили построенный по документам, но фактически отсутствующий в реальности газопровод, в возведение которого вложено 1,8 миллиарда рублей. Заказчиком проекта выступила дочерняя компания «Газпрома» — «Газпром инвест».

В ходе ежегодной пресс-конференции Владимира Путина журналист 47News.ru рассказал, что по факту исчезновения 125-километрового отрезка трубопровода не было никакого разбирательства, а жители района до сих пор остаются без газа.