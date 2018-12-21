Оператор связи прокомментировал информацию о росте тарифов

Абоненты ряда сотовых операторов начали получать уведомления об изменении тарифов в 2019 году.

Пока речь идет о пересмотре тарифных планов из-за изменения размера НДС. И это незначительная коррективна. Но по прогнозам экспертов, стоимость услуг сотовой связи может вырасти на 15 процентов, писала ранее «РГ».