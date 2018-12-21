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Оператор связи прокомментировал информацию о росте тарифов 

Российская Газета + ещё 7 13 минут назад
Фото: РИА Новости
Абоненты ряда сотовых операторов начали получать уведомления об изменении тарифов в 2019 году.
Пока речь идет о пересмотре тарифных планов из-за изменения размера НДС. И это незначительная коррективна. Но по прогнозам экспертов, стоимость услуг сотовой связи может вырасти на 15 процентов, писала ранее «РГ».
В компании «Билайн» пояснили, что сообщение о корректировке тарифов касается корпоративных тарифных планов, где выделение ставки НДС, равно как и заблаговременное уведомление о планируемых изменениях в расчетах, предусмотрено условиями договора.
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