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Цукерберг стал главным «лузером» 2018 года среди миллиардеров по версии Forbes 

Прайм + ещё 9 3 часа назад
Фото: Reuters
Глава компании Facebook Марк Цукерберг возглавил рейтинг миллиардеров-неудачников по версии журнала Forbes, обеднев сильнее всех в 2018 году, следует из данных рейтинга.
Состояние миллиардера уменьшилось на 18,7 миллиарда долларов и составляет на данный момент 52,5 миллиарда долларов. Кроме того, создатель Facebook оказался единственным американцем в списке главных неудачников уходящего года.
"Уходящий год выдался ужасным для Марка Цукерберга. Скандалы с утечкой пользовательских данных, видимо, еще долго будут преследовать Facebook и создателя соцсети", — пишет издание.
В рейтинг "лузеров" также вошли владелец бренда Zara Амансио Ортега (потерял за год 16,2 миллиарда долларов, состояние оценивается в 59,6 миллиарда), владелец германского производителя шин и автокомпонентов Continental AG Георг Шеффлер (потерял 14 миллиардов долларов, состояние — 12,9 миллиарда), основатель интернет-гиганта Tencent Ма Хуатэн (потерял 10,1 миллиарда долларов, состояние — 35,1 миллиарда), владелец одного из крупнейших телекоммуникационных холдингов мира America Movil Карлос Слим Элу (потерял 9,3 миллиарда долларов, состояние — 56 миллиардов) и другие.
В апреле 2018 года, после того, как стало известно, что Facebook допустила утечку данных 50 миллионов пользователей, Марк Цукерберг потерял почти 8 миллиардов долларов за пару дней. Отчитываться о утечке ему пришлось перед конгрессом США, но это не спасло миллиардера от проблем. В июле состояние Цукерберга сократилось на 15,4 миллиарда после того, как Facebook не оправдала ожидания инвесторов о росте выручки.
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Комментарии2
Компании , В мире , Рынки , Марк Цукерберг , Георг Шеффлер , Forbes
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