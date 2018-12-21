Россельхознадзор недоволен мерами контроля Турции за поставками цитрусовых

Россельхознадзор по итогам проверок выразил недовольство мерами контроля Турции за поставками цитрусовых в Россию, сообщается на сайте ведомства.

Переговоры представителей Россельхознадзора с турецкими коллегами прошли 20 декабря в турецкой Адане. На встрече были подведены итоги карантинного фитосанитарного мониторинга цитрусовых, проводившегося сотрудниками Россельхознадзора в Турции в период с 5 по 20 декабря 2018 года в основных регионах отгрузок цитрусовых — Мерсин и Адана.

Всего в ходе наблюдения было досмотрено 309 партий цитрусовых (23% от общего объема отгруженной в РФ продукции). При этом к отгрузке не допущено 46 партий в связи с выявлением в продукции вредных организмов, в том числе средиземноморской плодовой мухи (Ceratitis capitata). Процент зараженной продукции составил 13% от общего количества досмотренной продукции.

"Данный факт вызывает озабоченность Россельхознадзора, свидетельствует о непринятии турецким компетентным ведомством эффективных карантинных фитосанитарных мер по борьбе со средиземноморской плодовой мухой, а также о несовершенстве мероприятий по защите цитрусовых культур в вегетационный период в условиях появления этого вредителя в 2018 году. Кроме того, отмечен недостаточный производственный контроль со стороны экспортеров продукции", — говорится в сообщении.

Российская сторона обратила внимание, что зараженные средиземноморской плодовой мухой партии могут служить основанием для рассмотрения Россельхознадзором вопроса об исключении поставок в Россию цитрусовой продукции с этих мест производства.

Также специалисты службы отметили недостатки в системе фитосанитарной сертификации поставляемой в Россию продукции и сообщили о неудовлетворительном фитосанитарном состоянии прилегающих к упаковочным станциям территорий. Подчеркивается, что на указанных территориях есть благоприятные условия для развития карантинных организмов.