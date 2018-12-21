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Россельхознадзор недоволен мерами контроля Турции за поставками цитрусовых 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Р-Спорт
Россельхознадзор по итогам проверок выразил недовольство мерами контроля Турции за поставками цитрусовых в Россию, сообщается на сайте ведомства.
Переговоры представителей Россельхознадзора с турецкими коллегами прошли 20 декабря в турецкой Адане. На встрече были подведены итоги карантинного фитосанитарного мониторинга цитрусовых, проводившегося сотрудниками Россельхознадзора в Турции в период с 5 по 20 декабря 2018 года в основных регионах отгрузок цитрусовых — Мерсин и Адана.
Всего в ходе наблюдения было досмотрено 309 партий цитрусовых (23% от общего объема отгруженной в РФ продукции). При этом к отгрузке не допущено 46 партий в связи с выявлением в продукции вредных организмов, в том числе средиземноморской плодовой мухи (Ceratitis capitata). Процент зараженной продукции составил 13% от общего количества досмотренной продукции.
"Данный факт вызывает озабоченность Россельхознадзора, свидетельствует о непринятии турецким компетентным ведомством эффективных карантинных фитосанитарных мер по борьбе со средиземноморской плодовой мухой, а также о несовершенстве мероприятий по защите цитрусовых культур в вегетационный период в условиях появления этого вредителя в 2018 году. Кроме того, отмечен недостаточный производственный контроль со стороны экспортеров продукции", — говорится в сообщении.
Российская сторона обратила внимание, что зараженные средиземноморской плодовой мухой партии могут служить основанием для рассмотрения Россельхознадзором вопроса об исключении поставок в Россию цитрусовой продукции с этих мест производства.
Также специалисты службы отметили недостатки в системе фитосанитарной сертификации поставляемой в Россию продукции и сообщили о неудовлетворительном фитосанитарном состоянии прилегающих к упаковочным станциям территорий. Подчеркивается, что на указанных территориях есть благоприятные условия для развития карантинных организмов.
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Комментарии1
Компании , Россельхознадзор
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