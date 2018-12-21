Россия потеряет единственного европейского эксплуатанта SSJ-100

По его словам, у CityJet полностью поменялась бизнес-модель, и ранее достигнутые договоренности могут быть отменены с нового года. Окончательное решение будет принято в течение первого квартала 2019 года.

Он пояснил, что CityJet прекратила программу полетов в аэропорт Лондон-Сити и перешла на модель «мокрого» лизинга, которая предполагает передачу самолетов вместе с экипажем другим авиакомпаниям.

Рубцов также заявил, что «Сухой» планирует поставить 15 бортов словенской Adria Airways в течение двух лет.

CityJet первый и единственный на сегодня европейский эксплуатант российских SSJ-100. Подписанный в 2015 году контракт предполагал поставку в Ирландию 15 бортов с опционом еще на 16. В настоящее время в парке перевозчика семь машин.