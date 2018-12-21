Ирландская авиакомпания CityJet может отказаться от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet 100. Об этом рассказал на пресс-конференции глава АО «Гражданские самолеты Сухого» Александр Рубцов, передает «Интерфакс».
По его словам, у CityJet полностью поменялась бизнес-модель, и ранее достигнутые договоренности могут быть отменены с нового года. Окончательное решение будет принято в течение первого квартала 2019 года.
Он пояснил, что CityJet прекратила программу полетов в аэропорт Лондон-Сити и перешла на модель «мокрого» лизинга, которая предполагает передачу самолетов вместе с экипажем другим авиакомпаниям.
Рубцов также заявил, что «Сухой» планирует поставить 15 бортов словенской Adria Airways в течение двух лет.
CityJet первый и единственный на сегодня европейский эксплуатант российских SSJ-100. Подписанный в 2015 году контракт предполагал поставку в Ирландию 15 бортов с опционом еще на 16. В настоящее время в парке перевозчика семь машин.
Александр Рубцов также рассказал, что мексиканская авиакомпания Interjet, в парке которой находятся 22 российских Sukhoi Superjet 100, сократит их количество до 15.