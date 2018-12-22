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Предприятия ОПК будут размещать счета в определённых Правительством банках 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: PXHERE.COM
Вступили в силу поправки в законодательство о банковском обслуживании хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса.
Сегодня, 22 декабря, вступили в силу поправки в федеральный закон «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Федеральным законом от 11 декабря 2018 года № 466-ФЗ Правительство наделяется полномочием определять одну или несколько кредитных организаций, имеющих право на открытие счетов и аккредитивов, заключение договоров банковского счёта и договоров банковского вклада с отдельным хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации. Изменения также коснутся хозяйственных обществ, находящихся под прямым или косвенным контролем Правительства.
Федеральный закон принят Государственной Думой 22 ноября 2018 года и одобрен Советом Федерации 5 декабря 2018 года. 12 декабря его подписал Президент.
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