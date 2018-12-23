Кондитерская корпорация Roshen заявила о серьёзном давлении в отношении своей Липецкой фабрики со стороны налоговых органов РФ. Действия налоговиков в корпорации назвали «откровенным грабежом».
При этом в корпорации отмечают, что представители фискальных органов опираются на ничем не обоснованные судебные акты. Скорость и единообразие принятых решений «вызывают очень большие сомнения в беспристрастности и независимости судей», сообщает пресс-служба Roshen.
В сообщении отмечается, что в декабре Басманный суд Москвы снова продлил арест недвижимого имущества и земельных участков Липецкой фабрики. Кроме того, арбитражные суды различных инстанций отменили обеспечительные меры, которые не позволяли ранее налоговикам осуществлять любые действия с имуществом фабрики до рассмотрения дел в судах по существу.
После этого налоговые органы и судебные приставы наложили арест и приняли другие запретительные мероприятия по производственному оборудованию и банковским счетам фабрики.
«Все деньги, которые находились на счетах, предназначенные для заработной платы оставшегося персонала, были сняты в счёт уплаты налогов, пени и штрафов», — говорится в заявлении корпорации.
Эти доначисления Roshen не признает и отрицает в арбитражном суде.
Также в корпорации подчеркнули, что продолжат оспаривать законность действий налоговиков в российских и международных инстанциях.
Ранее News.ru сообщал, что корпорация Roshen, принадлежащая президенту Украины Петру Порошенко, вывезла в Киев оборудование с липецкой кондитерской фабрики. Всего было отправлено два груза с оборудованием для производства и упаковки конфет общей стоимостью более 23 млрд рублей.