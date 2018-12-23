Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.64
$
68.75
78.16
78.45
Прогноз
24.12 – 31.12
$
66.00
75.00
Индексы и котировки Brent
53.50
+0.00 Золото
1255.74
+0.01 РТС
1077.17
+0.13
Динамика валют
EUR / USD
21.12
1.1359
–0.0052
07.12
1.1411
18.12
07.12
26.11

Российская фабрика Порошенко стонет от гнёта налоговиков 

News.ru 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Кондитерская корпорация Roshen заявила о серьёзном давлении в отношении своей Липецкой фабрики со стороны налоговых органов РФ. Действия налоговиков в корпорации назвали «откровенным грабежом».
При этом в корпорации отмечают, что представители фискальных органов опираются на ничем не обоснованные судебные акты. Скорость и единообразие принятых решений «вызывают очень большие сомнения в беспристрастности и независимости судей», сообщает пресс-служба Roshen.
В сообщении отмечается, что в декабре Басманный суд Москвы снова продлил арест недвижимого имущества и земельных участков Липецкой фабрики. Кроме того, арбитражные суды различных инстанций отменили обеспечительные меры, которые не позволяли ранее налоговикам осуществлять любые действия с имуществом фабрики до рассмотрения дел в судах по существу.
После этого налоговые органы и судебные приставы наложили арест и приняли другие запретительные мероприятия по производственному оборудованию и банковским счетам фабрики.
«Все деньги, которые находились на счетах, предназначенные для заработной платы оставшегося персонала, были сняты в счёт уплаты налогов, пени и штрафов», — говорится в заявлении корпорации.
Эти доначисления Roshen не признает и отрицает в арбитражном суде.
Также в корпорации подчеркнули, что продолжат оспаривать законность действий налоговиков в российских и международных инстанциях.
Ранее News.ru сообщал, что корпорация Roshen, принадлежащая президенту Украины Петру Порошенко, вывезла в Киев оборудование с липецкой кондитерской фабрики. Всего было отправлено два груза с оборудованием для производства и упаковки конфет общей стоимостью более 23 млрд рублей.
News.ru: последние новости
Берлин отказывается менять позицию по «Северному потоку-2» Цены на услуги мобильный операторов вырастут в январе Депутат Рады предложил продать «Нафтогаз» из-за долгов
Комментарии2
Компании , Петр Порошенко , Федеральная налоговая служба , Рошен
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай выбрал новый курс и пожалел12
Спекулянты наживутся на россиянах в Новый год19
Приезжие потеснили москвичей на рынке элитных особняков4
Украина замерзнет: у «Нафтогаза» закончились деньги271
ЦБ озвучил решение по потребительским кредитам33
Видео
05:07
Путин поставил точку в вопросе об отказе от доллара
Экономика
04:06
Курс доллара: Доллар превысил 67 рублей
Рынки
01:45
Китай выбрал новый курс и пожалел
Рынки Статьи
03:39
Курс рубля: Ждем 70, готовимся к 80 за доллар
Рынки
00:59
Украина замерзнет: у «Нафтогаза» закончились деньги
Компании Статьи
04:22
Кудрин отреагировал на слова Путина об экономике
Экономика
10:46
Паника в России: за нами следят банки и налоговая
Личный счет Статьи
06:39
Нефть рухнула и повлекла за собой рубль
Рынки
01:18
Россиян предупредили о массовых увольнениях
Личный счет
06:39
Доходы россиян рухнули
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение