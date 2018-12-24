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Бонусы «Нафтогаза» поставят украинский бюджет на грань разорения 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В украинском бюджете может не хватить денег на субсидии «Нафтогазу». Об этом в интервью изданию Страна.ua рассказал министр социальной политики Андрей Рева.
По его словам, зарплатная политика компании может привести к тому, что средств, заложенных в бюджете на субсидии, не хватит. Сейчас эта сумма составляет 55 миллиардов гривен, а «Нафтогаз» озвучил потребность в субсидиях на 90 миллиардов гривен.
«Зарплаты "Нафтогаза" могут разорить любой бюджет. Но, в принципе, если они будут вести себя прилично, то денег хватит», — заявил Рева.
Также министр рассказал, что в расчете размера субсидий впервые будет учитываться рост доходов украинцев.
«Размер субсидий зависит от двух составляющих — доходов граждан и размера тарифа. В идеале сначала должны повышаться доходы, потом расти тарифы», — подытожил он.
С 1 ноября 2018 года цены на газ для жителей Украины выросли на четверть. Такая необходимость возникла из-за долгов Украины перед международными партнерами. В противном случае в стране будет объявлен дефолт.
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Комментарии
Компании , В мире , Политика , СНГ , Экономика , Нафтогаз
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