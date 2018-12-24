Бонусы «Нафтогаза» поставят украинский бюджет на грань разорения

В украинском бюджете может не хватить денег на субсидии «Нафтогазу» . Об этом в интервью изданию Страна.ua рассказал министр социальной политики Андрей Рева.

По его словам, зарплатная политика компании может привести к тому, что средств, заложенных в бюджете на субсидии, не хватит. Сейчас эта сумма составляет 55 миллиардов гривен, а «Нафтогаз» озвучил потребность в субсидиях на 90 миллиардов гривен.

«Зарплаты "Нафтогаза" могут разорить любой бюджет. Но, в принципе, если они будут вести себя прилично, то денег хватит», — заявил Рева.

Также министр рассказал, что в расчете размера субсидий впервые будет учитываться рост доходов украинцев.

«Размер субсидий зависит от двух составляющих — доходов граждан и размера тарифа. В идеале сначала должны повышаться доходы, потом расти тарифы», — подытожил он.

С 1 ноября 2018 года цены на газ для жителей Украины выросли на четверть. Такая необходимость возникла из-за долгов Украины перед международными партнерами. В противном случае в стране будет объявлен дефолт.