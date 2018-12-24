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«Крымтелеком» продали на аукционе почти за миллиард рублей 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Аукцион по продаже телекоммуникационной компании АО "Крымтелеком" прошел в Симферополе, предприятие было продано за 998 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в минимущества республики.
"Аукцион состоялся. Победитель — ООО "Управляющая компания инфраструктурных проектов", компания приобрела 100% акций АО "Крымтелеком" за 998 миллионов рублей", — сообщили в министерстве.
Вторым участником торгов была компания ООО "Сарыч", сообщили в ведомстве.
К моменту проведения аукциона Госкомрегистр Республики Крым оформил права собственности АО "Крымтелеком" на 600 объектов недвижимого имущества, сообщил в понедельник глава организации Александр Спиридонов. В этот список входят 69 земельных участков, 231 сооружение кабельной канализации, здания автоматических телефонных станций в разных регионах полуострова.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сказал, что участие в торгах подтвердили несколько крупных претендентов и власти намерены выручить не менее 1 миллиарда рублей от приватизации бывшего госпредприятия.
Госсовет Крыма ранее внес "Крымтелеком" в план приватизации на 2018 год. Акционирование госпредприятия было согласовано в сентябре и в дальнейшем завершено. Филиал украинского "Укртелекома" — "Крымтелеком" был национализирован решением парламента в 2015 году.
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Комментарии
Компании , Экономика , Сергей Аксенов , Александр Спиридонов , РИА Новости
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