«Крымтелеком» продали на аукционе почти за миллиард рублей

Аукцион по продаже телекоммуникационной компании АО "Крымтелеком" прошел в Симферополе, предприятие было продано за 998 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в минимущества республики.

"Аукцион состоялся. Победитель — ООО "Управляющая компания инфраструктурных проектов", компания приобрела 100% акций АО "Крымтелеком" за 998 миллионов рублей", — сообщили в министерстве.

Вторым участником торгов была компания ООО "Сарыч", сообщили в ведомстве.

К моменту проведения аукциона Госкомрегистр Республики Крым оформил права собственности АО "Крымтелеком" на 600 объектов недвижимого имущества, сообщил в понедельник глава организации Александр Спиридонов . В этот список входят 69 земельных участков, 231 сооружение кабельной канализации, здания автоматических телефонных станций в разных регионах полуострова.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сказал, что участие в торгах подтвердили несколько крупных претендентов и власти намерены выручить не менее 1 миллиарда рублей от приватизации бывшего госпредприятия.

Госсовет Крыма ранее внес "Крымтелеком" в план приватизации на 2018 год. Акционирование госпредприятия было согласовано в сентябре и в дальнейшем завершено. Филиал украинского "Укртелекома" — "Крымтелеком" был национализирован решением парламента в 2015 году.